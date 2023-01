Barça zonder Frenkie eenvoudig door, Real ontsnapt bij Villarreal

Ceuta hield lang stand, maar kort voor rust werkte Raphinha de 0-1 tegen de touwen. Het bleek het vliegwiel dat de ploeg van trainer Xavi nodig had, want na rust was het hek via treffers van Robert Lewandowski (2x), Ansu Fati en Franck Kessié snel van de dam.

Lewandowski in actie. Ⓒ ANP/HH

Kessié was, net als Lewandowski, uitstekend op dreef. De Ivoriaan was naast zijn treffer ook goed voor twee assists.

Naast Frenkie de Jong was ook Memphis Depay afwezig bij Barça. De spits van Oranje zit in de afrondende fase van een transfer naar Atlético, en trainde zelfs al mee in Madrid.

Ook Real Madrid in actie

Ook Real Madrid kwam in actie en moest op bezoek bij Villarreal. Bij die ploeg zat de door Ajax en PSV begeerde Arnaut Danjuma niet bij de selectie.

Dat deerde Villarreal bepaald niet, want al na vier minuten kwam de ploeg via Etienne Capoue op 1-0. En daar bleef het niet bij, want enkele minuten voor rust bracht Samuel Chukwueze Real nog verder aan het wankelen.

Plaatsing voor de volgende ronde leek verder weg dan ooit voor ’De Koninklijke’, maar de voorzichtige ommekeer begon in minuut 57 bij Vinicius, die op aangevan van Dani Ceballos 2-1 maakte. Eder Militao zorgde niet veel later voor 2-2, waarna het lang nagelbijten werd.

Pas enkele minuten voor tijd voorkwam Dani Ceballos een stunt van de thuisploeg.

Juventus bekert verder in Italië en treft Atalanta

In Italië is Juventus met veel moeite doorgedrongen tot de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi. De club uit Turijn brak pas laat het verzet van Monza, de club van oud-premier Silvio Berlusconi (2-1).

Moise Kean bracht Juventus al in de achtste minuut op voorsprong, maar Mattia Valoti maakte in de 25e minuut gelijk. Federico Chiesa vierde in de 78e minuut het winnende doelpunt. Juventus stuit in de kwartfinale op Lazio.

Eerder op donderdag bracht Hans Hateboer Atalanta met een doelpunt richting de kwartfinales. De club uit Bergamo versloeg Spezia met 5-2. Ademola Lookman scoorde tweemaal voor Atalanta, waar Hateboer en Teun Koopmeiners aan de aftrap stonden. Marten de Roon mocht invallen bij de winnende ploeg.

Atalanta treft Internazionale in de kwartfinale van het bekertoernooi. Bij die club staan Denzel Dumfries en Stefan de Vrij onder contract. De andere kwartfinales zijn Cremonese - AS Roma en Fiorentina - Torino.