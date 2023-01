Frenkie-loos Barça rekent in beker na rust af met UD Ceuta

Ceuta hield lang stand, maar kort voor rust werkte Raphinha de 0-1 tegen de touwen. Het bleek het vliegwiel dat de ploeg van trainer Xavi nodig had, want na rust was het hek via treffers van Robert Lewandowski (2x), Ansu Fati en Franck Kessié snel van de dam.

Lewandowski in actie. Ⓒ ANP/HH

Kessié was, net als Lewandowski, uitstekend op dreef. De Ivoriaan was naast zijn treffer ook goed voor twee assists.

Naast Frenkie de Jong was ook Memphis Depay afwezig bij Barça. De spits van Oranje zit in de afrondende fase van een transfer naar Atlético, en trainde zelfs al mee in Madrid.

Ook Real Madrid in actie

In de Copa del Rey speelt donderdagavond ook Real Madrid, dat op bezoek gaat bij Villarreal. Bij die ploeg ontbreekt de door Ajax en PSV begeerde Arnaut Danjuma.