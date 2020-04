Liverpool geeft medewerkers verlof, maar betaalt ze wel

De Engelse voetbalclub Liverpool heeft heel wat personeelsleden verlof gegeven. Deze medewerkers krijgen wel hun volledige salaris doorbetaald, zo benadrukt de koploper van de Premier League.

„Niemand zal hier in financieel opzicht door benadeeld worden”, staat in een verklaring op de website van Liverpool. Ook de medewerkers die alleen op wedstrijddagen in en om stadion Anfield werken, krijgen gewoon doorbetaald.

De Engelse topcompetitie ligt vanwege de coronacrisis ook al enkele weken stil. De organisatie hoopte tot voor kort dat er begin mei weer gevoetbald zou kunnen worden, maar dat streven werd vrijdag losgelaten. De hervatting van het seizoen is nu tot nader order uitgesteld.