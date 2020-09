Meteen puntenverlies AZ na rode kaart Calvin Stengs

Na een kwartier speeltijd stond AZ uit het niets met een man minder op het veld. Calvin Stengs kreeg namelijk na 15 minuten rood. Diep op eigen speelhelft zette Stengs een vliegende tackle in, ter hoogte van het kuitbeen/de knieholte van Kenneth Paal. Echt hard raakte Stengs zijn opponent niet, maar de VAR zag reden genoeg om scheidsrechter Serdar Gözübüyük - die in eerste instantie niks zag in de sliding van Stengs - naar het scherm te sturen om de tackle nader te bestuderen. De scheidsrechter stuurde de AZ-aanvaller vroegtijdig richting de kleedkamer.

Serdar Gözübüyük geeft na een beraad met de VAR een rode kaart aan Calvin Stengs, tot ongenoegen van zijn teamgenoot Jonas Svensson (r). Ⓒ ANP/HH

Met een extra mannetje was het niet zo dat PEC opeens de dienst uitmaakte in het AFAS Stadion. De eerste grote kans op een doelpunt kwam pas na een klein halfuur spelen. Clint Leemans dook vanaf rechts het strafschopgebied in en dacht de voorzet van Paal om te toveren in een voorsprong, ware het niet dat doelman Marco Bizot op handbalachtige wijze (hij sprong voor de bal met armen en benen gespreid) zijn doel schoon wist te houden.

AZ raakte tien minuten voor rust nog het houtwerk. Albert Gudmundsson gooide net wat te weinig effect in zijn schot die derhalve belandde op de buitenkant van de paal. Genoeg effect zat daarentegen wel in het schot van Leemans, een minuut later. PEC combineerde fraai rond het strafschopgebied van de Alkmaarders en uiteindelijk schoot Leemans, samen met Myron Boadu - van AZ - de bal richting doel. Deze kreeg een zo’n bijzondere draai mee dat de bal buiten bereik van de 1.94 lange doelman in het net viel. Dat was tevens de stand bij rust: 0-1.

Het was aan trainer Arne Slot om een ander plan uit de hoge hoed te toveren voor de tweede helft. AZ kwam er immers niet aan te pas met een man minder. Vooralsnog was het een plan zonder wissels. De aanval werd gezocht, met als resultaat dat het doel van Michael Zetterer wat vaker onder vuur werd genomen dan tijdens het eerste bedrijf. Dat betaalde zich in de 68e minuut uit. Boadu zag dat zijn inzet via de paal in het doel rolde, nadat PEC de bal maar niet kreeg weggewerkt.

Myron Boadu zet AZ op 1-1 Ⓒ ANP/HH

Verder dan 1-1 kwam AZ niet, ook niet toen PEC zeven minuten voor tijd - en nog 6 minuten blessuretijd - tevens met tien man kwam te staan. Thomas Lam kreeg rood voor natrappen. Zo lijdt AZ direct duur puntenverlies.

