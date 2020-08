Van der Poel hoopt ’topgevoel’ te kunnen vinden in Milaan-Sanremo

„De Strade Bianche van vorige week was een extreem lastige editie”, blikt de 25-jarige renner terug. „Deels met het oog op Milaan-Sanremo ben ik niet afgestapt na mijn lekke band, maar ook om die mooie wedstrijd uit te kunnen rijden. Ik kon mezelf herpakken en eindigde toch nog als vijftiende.”

Aparte editie

Ook aan Milaan-Turijn, die midweeks gewonnen werd door Arnaud Demaré, hield de renner van Alpecin-Fenix ’geen slecht gevoel’ over. „En deze editie van Milaan-Sanremo wordt een aparte, omdat we niet langs de kust rijden. Dat is voor veel renners iets anders dan normaal, maar het maakt niet heel veel verschil of je de koers kent of niet, denk ik. Het zijn altijd de benen die de doorslag geven.”

Aan het einde van de koers, die meer dan 300 kilometer lang is, zitten nog twee beklimningen. „Een massasprint zal het daardoor niet worden, want er wordt zo hard omhoog gereden en er gaan daar ongetwijfeld breukjes komen”, denkt Van der Poel, die nog nooit een wedstrijd reed die meer dan 300 kilometer behelste.

Topgevoel

„Het zal een lange rit worden, maar voorlopig ben ik blij dat we terug in koers zijn. Mijn resultaten tot nu toe zijn niet slecht, en dat ik in Milaan-Sanremo geen topfavoriet ben, werkt misschien wel in mijn voordeel. Het topgevoel heb ik nog niet echt te pakken gehad, het is nog niet geweest zoals ik hoopte dat het zou zijn.”

Toch twijfelt de in België geboren renner geenszins aan zichzelf. „Dat je Milaan-Sanremo een paar keer gereden moet hebben voordat je kan winnen? Daar geloof ik zo niet in”, besluit hij lachend.