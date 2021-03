Dimitri Van den Bergh over matchfixing in het darts: ’Ik laat mij niet bedreigen’

„Tachtig procent van mijn wedstrijden zijn in Engeland”, vertelde Van den Bergh donderdagavond in het Belgische tv-programma De Ideale Wereld. „Het is altijd zo’n gedoe om vanuit België naar Engeland te reizen, nu zeker met corona. Al die uren in de auto. Vandaar die verhuizing. Ik wil testen of het nieuw leven blaast in mijn carrière en mij meer gaat helpen om een hoger niveau te halen. Ik keer tijdens vrije weken uiteraard wel terug naar België om mijn familie en vrienden te bezoeken.” Vriendin Evi verhuist mee naar Leicester.

Van den Bergh reageerde ook op het matchfixing-schandaal in het darts dat onlangs aan het licht kwam. Zeker zes Nederlandse darters zijn het afgelopen jaar via sociale media benaderd door matchfixers. „Ik was echt verrast. En het verbaast me nog meer dat er spelers zijn die zich daardoor laten vangen. Ik ben zelf nooit benaderd geweest. En mocht dat zo zijn dan hebben ze ook gelijk pech. Ik laat mij niet bedreigen. Dan zet ik er meteen mijn manager of de politie op. Mensen die het willen proberen: ’stay away’. Ik heb zo veel jaren in mijn carrière geïnvesteerd en zo hard gewerkt dat ik mij niet ga laten vangen door een persoon die zich interessant wil maken.”

Danspasjes

De huidige nummer negen van de wereld, die nog herstellende is van een zware knieoperatie, bleef de voorbije maanden wat resultaten betreft zwaar onder de verwachtingen. ’Dancing Dimi’ is er rotsvast van overtuigd dat alles goedkomt, al zal het nog een tijdje duren voordat hij zijn danspasjes weer zal opvoeren. „Het herstel van mijn knie verloopt naar wens. Ik ben zeker nog geen honderd procent, maar het gaat de goede kant op”, zei Van den Bergh in Het Nieuwsblad.

„Wat de resultaten betreft, kan en mag ik inderdaad niet tevreden zijn. In acht dagen Pro Tour heb ik amper drie wedstrijden gewonnen. Dat is te weinig en dat is best frustrerend. Vooral omdat ik hard werk en er niet direct voor word beloond. Al zeggen de resultaten niet alles. Ik haalde bij momenten echt een hoog niveau, maar dat volstond niet om de anderen in het verlies te spelen. Ik geloof nog steeds in mezelf en houd me voor dat dit niet kan blijven duren. Er zal een moment komen waarop ik de vruchten van die harde arbeid zal plukken. Daar ben ik van overtuigd.”

Van den Bergh kijkt nu uit naar de wedstrijden van de Premier League waar hij in april voor het eerst aan mag deelnemen. „Het is de beloning voor mijn sterk seizoen 2020. Ik ga er, ondanks de voorbije mindere resultaten, niet met knikkende knieën naartoe. Ik heb er niets te verliezen en wil er vooral genieten van het feit dat ik daar negen dagen tegen de absolute toppers mag spelen.”