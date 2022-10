Rapinoe pleit voor verandering na misbruikrapport: ’Het is afschuwelijk’

„Het is afschuwelijk”, zei Rapinoe donderdag aan de vooravond van een oefenwedstrijd van wereldkampioen Verenigde Staten tegen Europees kampioen Engeland op Wembley. „Zelfs als je een beetje op de hoogte bent, is het schokkend om het zo zwart op wit te lezen.”

„Het is heel lastig voor speelsters. Sommigen hebben voor die clubs waar het gebeurde gespeeld en zijn misschien wel op de een of andere manier misbruikt. Het kan opnieuw traumatiserend werken”, zegt Rapinoe. „Het is heel moeilijk voor iedereen in de vrouwensport. Hopelijk is dit het moment waarop we ervoor zorgen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren.”

Rapinoe maant FIFA

Rapinoe wil dat wereldvoetbalbond FIFA en de nationale voetbalbonden striktere en beter vastgelegde richtlijnen maken die zorgen dat vrouwen in de toekomst beter beschermd worden. „Ze hebben in al die jaren de speelsters niet beschermd”, zei de aanvoerster van de VS. „Ieder jaar maakte er wel iemand melding over meerdere coaches.”

Het maakt Rapinoe niet uit of het van de FIFA komt of van de bonden, als er maar een meldingssysteem komt dat enige invloed heeft. „Natuurlijk is dat een monumentale taak, veel van die bonden hebben geen goede financiële basis. Van FIFA uit gezien, als de beschermers van de sport, heeft de bond de verantwoordelijkheid om te doen wat in zijn macht ligt om ervoor te zorgen dat spelers zich veilig voelen.”