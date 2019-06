Davids succesvolste Ajacied in Juve-shirt

Voor De Ligt valt te hopen dat zijn periode in Turijn succesvoller verloopt dan van de huidige Ajax-directeur Edwin van der Sar. De doelman stond van 1999 tot 2001 onder contract bij Juve en kwam tot 66 wedstrijden. Uiteindelijk belandde hij op de bank en kwam Gianluigi Buffon hem aflossen en vertrok Van der Sar naar Fulham.

Edgar Davids is de meest succesvolle Nederlander bij Juventus geweest. Hij won tussen 1998 en 2004 driemaal de Serie A en tweemaal de Italiaanse beker. Andere landgenoten in dienst van Juve waren Eljero Elia, Sergio de Windt en Ouasim Bouy. Op dit moment staat de jeugdspeler Leandro Fernandes onder contract bij de kampioen van Italië. De 19-jarige middenvelder is afkomstig van PSV en is genomineerd voor de Golden Boy Award voor grootste talent.