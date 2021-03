Grote vraag bij PSV: leren of de transfermarkt op?

Philipp Max laat de centrale verdediger van PSV er soms uitzien als deelnemers van Eén Tegen Honderd. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Aan de landstitel hoeft PSV definitief niet meer te denken na het gelijkspel tegen Feyenoord: 1-1. Al beseffen ze dat al weken in Eindhoven. De club won al vijftien toppers op rij niet. De progressie van de Eindhovenaren in het afgelopen jaar is duidelijk zichtbaar, maar er moet een laatste stap gezet worden om serieus een gooi te kunnen doen naar de 25e landstitel. De grote vraag is of dat erin zit met de huidige selectie of dat de zomerse transferperiode een uitdaging wordt.