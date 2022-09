Premium Het beste van De Telegraaf

Koolhof op hoede voor ’tricky’ tegenstander: ’Tijd voor revanche’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Wesley Koolhof snakt naar een grandslamtitel in het mannendubbelspel. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Sinds de Nederlandse dubbelspecialist Wesley Koolhof het eind vorig jaar over een andere boeg gooide, regent het titels op de ATP Tour. Wat er nog wel aan ontbreekt met zijn Britse partner Neal Skupski is een triomf bij een grandslamtoernooi. Aan het tweetal de taak om die deze week bij de US Open in de wacht te slepen.