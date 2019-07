Blog: In dertigste Tour eindelijk geel

Mike Teunissen in het geel. Ⓒ AFP

Vittel. De plaats van het bronwater en de kuuroorden. Hier in de Vogezen haal ik voor het eerst in mijn leven een perskaart van de Tour de France af. Ik heb net mijn VWO-diploma af en word met mijn 18 jaar door perschef Philippe Sudres ontvangen als de jongste journalist in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Voor diverse wielertijdschriften heb ik wat opdrachten binnen gehaald zodat ik financieel een basis heb om mijn eerste Tour in te gaan. Ik heb echter nog geen rijbewijs, waardoor ik als freelance journalist én fotograaf moet meeliften om zo de ronde verder te kunnen volgen.