Erik ten Hag kritisch op Ajax-aanvaller Antony

Ajax startte nog wel aardig en bracht vooral Antony in stelling. „Hij kreeg een paar mogelijkheden”, zei Ten Hag. „Daar moet er één van binnen en dan wordt het een stuk makkelijker. Zijn keuzes waren niet goed. Dat is de vorm van de dag. Daarna is Heracles er wel in gaan geloven.”

Ajax ontsnapte in de tweede helft toen Noah Fadiga op doelman Remko Pasveer stuitte. In de slotfase verzuimden de ingevallen Davy Klaassen en Dusan Tadic de koploper alsnog aan een zege te helpen. „Davy hakt de bal op het doel, terwijl Neres helemaal vrij stond en Dusan moet in de slotfase ook raak koppen. Die kansen hadden we moeten benutten”, analyseerde Ten Hag.

Ajax-aanvaller Antony Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Heracles heeft het goed gedaan, maar dit ligt echt aan ons. Als wij niet winnen, dan is het niet goed genoeg. Toch hebben we nog zeker zes goede mogelijkheden gekregen. Dan moeten we scoren.”