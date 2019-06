Leeuwinnen na zege groepswinnaar op WK

En dus speelt Nederland wéér tegen de Japanse vrouwen op een achtste finale van een WK, net als vier jaar geleden. De Leeuwinnen verloren toen met 2-1 en lagen uit het wereldkampioenschap.

Het duel begon dramatisch voor de Oranje Leeuwinnen. Al na een paar minuten lag de bal op de stip na een overtreding van Desiree van Lunteren, maar de scheidsrechter besloot na raadpleging van de VAR alsnog een vrije trap te geven, omdat de ingreep buiten de zestienmeter werd gemaakt. Christine Sinclair schoot de bal vervolgens knullig in de muur.

Geblunder

In de 22e minuut leken de Canadese vrouwen via Jordyn Huitema toch op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd omdat ze buitenspel liep. Dat Huitema de bal eigenlijk zwak inschoot en keepster Sari van Veenendaal bijkans nog slechter ingreep, deed niet terzake.

Miedema wordt hard neergehaald. Ⓒ REUTERS

Pas na een half uur spelen kreeg Nederland de eerste kans, maar Daniëlle van de Donk wist niet te profiteren van een blunder van de Canadese keepster Stephanie Labbe. Daarna kwamen er meer kansen voor Nederland. Vivianne Miedema had de Oranje Leeuwinnen na een fraaie actie op 1-0 kunnen zetten, maar ze raakte de paal.

Vivianne Miedema baalt nadat ze de paal had geraakt. Ⓒ VI Images

Even later ging een omhaal van Van de Donk maar net over. Ze kon er zelf wel om lachen.

Doelpunten

Na rust een wat beter Oranje en dat resulteerde in de 56e minuut in een 1-0 voorsprong. Sherida Spitse legde een vrije trap vanaf links perfect op het hoofd van de ingelopen Anouk Dekker: goal.

Anouk Dekker heeft de 1-0 binnengekopt. Ⓒ AFP

Enkele minuten later had Sinclair de Canadese dames terug in de wedstrijd moeten schieten, maar haar schot ging ruim over en naast. Het bleek ook nog eens buitenspel te zijn. Maar de goalgetter pur sang had even later na een fraaie aanval vanaf rechts geen moeite om de bal met links binnen te glijden: 1-1. Het was haar 182e interlandtreffer.

Christine Sinclair heeft gelijkgemaakt. Ⓒ AFP

Gouden wissel

Een dubbele wissel voerde Wiegman vervolgens toe: Jill Roord voor Spitse en Lineth Beerensteyn voor de onzichtbare Lieke Martens.

En dat sorteerde wel effect: Van Lunteren zette vanaf rechts voor, de Canadese sluitpost zat ernaast, waardoor Beerensteyn tegen de bal aan kon lopen: 2-1 een kwartier voor tijd.

Ondanks aandringen van Canada, bleek de treffer van de invaller voldoende voor de zege. De Leeuwinnen mogen komende dinsdag om 21 uur op herhaling tegen Japan, om de WK-nederlaag van vier jaar geleden te revancheren.