Verstappen in kwalificatie achter Leclerc op Monza, Nyck de Vries maakt indruk

Verstappen was als verwacht snel, maar tijdens Q1 waren de Nederlandse ogen natuurlijk gericht op Nyck de Vries, die namens Williams voor het eerst aan een kwalificatie in de koningsklasse mocht beginnen omdat Alexander Albon werd getroffen door een blindedarmontsteking. De reservecoureur van Mercedes reed vrijdag nog in een Aston Martin op Monza.

De Vries

De Vries maakte het waar in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Met een 15e plek mocht hij door naar Q2. Dit in tegenstelling tot zijn teamgenoot Nicholas Latifi, die niet verder kwam dan een 16e tijd. Verstappen snelde naar de beste tijd in Q1. Dat De Vries er vervolgens uitvloog, was geen verrassing. Hij leek goed op weg naar een plek bij de beste 10, maar verloor even de controle over zijn bolide. Verstappen moest Ferrari’s (Leclerc en Sainz) laten voorgaan in Q2.

Nyck de Vries in actie. Ⓒ ANP/HH

Door de verscheidene gridstraffen zal ook De Vries zeker nog een aantal plekken opschuiven en waarschijnlijk vanaf P8 starten. Behalve Verstappen zullen ook onder anderen Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton door gridstraffen achter de Nederlander starten.

Ook in het derde deel van de kwalificatie bleek Leclerc niet te kloppen voor Verstappen, die zondag ongetwijfeld de druk in alle hevigheid zal opvoeren op Leclerc. In het wereldkampioenschap heeft hij een enorme marge op de Monegask: 109 punten.

Twee keer Oranje

Er starten zondag voor het sinds 2006 eerst twee Nederlandse coureurs bij een Grand Prix. Toen waren dat Christijan Albers en Robert Doornbos.