Mario Götze weet wel hoe PSV-fans in toom te houden: ’Veiligheidsriemen in stadion’

Zittend op de bank had Götze afgelopen zaterdag zelf ervaren hoe moeilijk het is om niet op te staan als er zich opwindende taferelen afspelen op het veld. In het met 4-1 gewonnen competitieduel tegen Cambuur sprong hij geregeld op alvorens hij voor de laatste twintig minuten in het veld werd gebracht.

,,Tegen Benfica zal het een nog meeslependere wedstrijd worden”, keek de Duitser vooruit. ,,Details zijn beslissend. Wat het verschil is tussen dit PSV en het PSV van vorig seizoen? Het is nog te vroeg om daar al over te oordelen. Vorig jaar werd de selectie geplaagd door covid. Nu is de situatie veel beter.”

Götze zal vanavond weer aan de aftrap staan. Hij heeft er geen moeite mee dat hij soms rust krijgt van zijn trainer. ,,We hebben een grote en sterke selectie. Met al mijn ervaring zal ik andere spelers helpen om comfortabel aan de wedstrijd te beginnen. Tegen Galatasaray en Midtjylland hebben we thuis heel goed gespeeld. Dat gaan we opnieuw proberen, al is Benfica een veel lastigere tegenstander.”

PSV kan aan zijn sterkste opstelling aan het belangrijkste karwei van het prille seizoen beginnen. Noni Madueke heeft geen last van de trap tegen zijn enkel in de wedstrijd tegen Cambuur van afgelopen zaterdag.