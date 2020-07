Cillessen krijgt met Gracia wéér een nieuwe coach bij Valencia

Gracia speelde als middenvelder ruim vierhonderd wedstrijden in het Spaanse profvoetbal. Als trainer was hij onder meer werkzaam bij Cadiz, Osasuna, Malaga en Rubin Kazan.

Eind vorige maand moest coach Albert Celades bij Valencia vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Onder interim-coach Voro ging het niet veel beter. Valencia eindigde in La Liga op de negende plek, waardoor de club komend seizoen niet in Europa actief is.

Bijna twintig sinds Koeman

Valencia heeft de afgelopen jaren weinig succesvolle samenwerkingen gekend met trainers. Sinds Ronald Koeman in 2008 werd ontslagen, heeft de club bijna twintig verschillende coaches versleten. Gracia heeft tot medio 2022 getekend.