Heracles toont creatieve kant: videochatten met mogelijk aanwinsten

De Almeloërs zijn druk bezig met mogelijke aanwinsten. „De komende dagen staan er gesprekken met kandidaten op het programma”, aldus trainer Frank Wormtuh in gesprek met de Duitse krant BILD.

„Het zijn kennismakingsgesprekken via videochat”, zo verduidelijkt hij. „Normaal gesproken laten we de spelers in wie we interesse hebben de club zien. Nu zijn we bezig een video te maken met een virtuele rondleiding. Het is niet anders.”

Cyriel Dessers was de afgelopen maand goed op dreef namens Heracles Almelo. Ⓒ BSR Agency

Cyriel Dessers

Cyriel Dessers is de gedeelde topscorer van de Eredivisie. Net als Feyenoorder Steven Berghuis was hij tot dusver 15 keer trefzeker.

Het is afwachten of Heracles aankomende zomer nog wel de hoofdprijs kan vragen voor de Belgische spits. Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis is het nog maar de vraag of clubs grote transfersommen kunnen en willen betalen.

Achtste

Heracles bezet na 26 wedstrijden de achtste plek in de Eredivisie. Met nog acht te spelen wedstrijden hebben de tukkers een puntentotaal van 36. Nummer 7 Vitesse heeft vijf punten meer, terwijl FC Groningen met een totaal van 35 niet ver weg is.