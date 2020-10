Arnaud Démare sprint naar vierde etappezege in Giro d’Italia

Arnaud Démare. Ⓒ BSR Agency

RIMINI - Arnaud Démare heeft de elfde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman was de sterkste in de 182 kilometer lange rit van Porto Sant’Elpidio naar Rimini en pakte daarmee al zijn vierde etappezege in deze ronde van Italië Wilco Kelderman bleef op de tweede plaats in het algemeen klassement.