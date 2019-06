Gebroken knieschijf kost Del Potro weer maanden

Del Potro liep de blessure op in zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov. Hij won de partij nog wel, maar trok zich een paar uur later terug uit het toernooi in Londen. Del Potro wordt binnenkort geopereerd.

Vorig seizoen was Del Potro (30) wegens een vergelijkbare blessure ook al enige tijd uit de roulatie. Del Potro is de nummer 12 van de wereldranglijst. Vorig jaar stond hij in de finale van de US Open.