Jamaicaanse linksback Anderlecht al maand onvindbaar

Kemar Lawrence, de Jamaicaanse linksback waar Anderlecht al heel de maand tevergeefs op wacht. Ⓒ HH/ANP

Verontrustend. De voorbereiding is al een maand bezig en bij Anderlecht is er nog altijd geen spoor van Kemar Lawrence (27). De linksback verblijft door ernstige familiale problemen nog altijd in Jamaica. RSCA mag zich gerust zorgen maken, want het is niet de eerste keer dat Lawrence van de radar verdwijnt. Sinds zijn 15-jarige neef Joël in 2010 voor zijn ogen werd doodgeschoten, sleept de verdediger een trauma mee.