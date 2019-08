Tadic: ’Moeten leren de boel te killen’

Een kwartier voor tijd keek Ajax nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar toen schoot de kersverse aanvoerder van de Amsterdammers zijn ploeg langszij. „Dat is niet relevant. We moeten punten pakken en één punt is te weinig voor een club als Ajax”, zegt een teleurgestelde Dusan Tadic na afloop tegen Fox Sports.

Net zoals de voorgaande twee seizoenen - toen tot twee keer toe tegen Heracles - begint Ajax aan het nieuwe seizoen met puntenverlies. „Het begin van een nieuw seizoen is altijd lastig”, gaat de Serviër verder. „We moeten killers worden. We creëren genoeg kansen en juist in dat soort situaties moeten wij de boel killen.”

Tadic uitte op het veld zijn ongenoegen jegens zijn ploeggenoten toen Riechedly Bazoer Vitesse op voorsprong zette. De voormalig Ajacied liep dwars door de as van Ajax heen en kon rustig aanleggen voor een schot, zonder dat het hem lastig gemaakt werd. „Alles moet beter. We moeten samen beter aanvallen en ook samen beter verdedigen. We moeten met z’n allen bekijken waarom we vandaag niet gewonnen hebben en kritisch zijn op onszelf.”

De trainer van Ajax sluit zich aan bij zijn aanvoerder en hekelt zijn ploeg dat het niet goed omsprong met de hoeveelheid kansen die het kreeg. Erik ten Hag heeft wel een verklaring voor het gelijke spel tegen de Arnhemmers. „Veel spelers speelden voor de eerste keer samen”, stelde hij. „Dan is het logisch dat er nog wat problemen met de afstemming zijn.”

„Tagliafico speelde vandaag voor het eerst naast Lisandro Martínez en Marin speelde voor het eerst samen met Ziyech. Dan kan er soms iets fout gaan. Het was geen ideale voorbereiding voor ons”, aldus Ten Hag. „Maar ondanks die afstemmingsproblemen hebben we onvoorstelbaar veel kansen gekregen. Misschien wel vijftien. Daar hadden we veel meer moeten uithalen dan twee doelpunten. Ik heb veel goede dingen gezien maar ben ontevreden met het resultaat.”