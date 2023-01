Premium Het beste van De Telegraaf

En wéér is er kritiek op Nick Kyrgios: komt het ooit nog goed met het ’enfant terrible’?

Door Hans Jacobs Kopieer naar clipboard

Nick Kyrgios met zijn vriendin. Ⓒ ANP/HH

Afgelopen vrijdag stal hij nog de show samen met zijn buddy Novak Djokovic en speelde hij een galawedstrijd voor een volgepakte Rod Laver Arena. Maar nog voor de Australian Open goed en wel begonnen is, trekt Nick Kyrgios (27) zich terug met een blessure. Typisch de Australiër? In elk geval: het is nooit pais en vree bij hem, net zoals hij speelt.