KNVB zwicht: geen OneLove-band na sancties FIFA

De KNVB gaf eerder aan bereid te zijn een sanctie op het dragen van de OneLove-band te accepteren. ,,Zoals eerder aangekondigd, zou de KNVB een eventuele geldboete voor het dragen van de OneLove aanvoerdersband hebben betaald, maar dat FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA.”

De OneLove-band is omstreden vanuit Qatarees perspectief, omdat velen er een regenboogband in zien, wat overigens niet het geval is. ,,Het is een combinatie van de pan-Afrikaanse vlag, die uitdrukking geeft aan trots over je afkomst en ras, en de pan-seksuele vlag, die geldt voor alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten. Dit is dus een uiting tegen élke vorm van discriminatie”, verduidelijkt Jaap Paulsen van de KNVB.

Druk uitgeoefend

De introductie op de valreep van de ‘pro-inclusie-aanvoerdersband’ en de druk die vanuit de FIFA is uitgeoefend op landen om de OneLove-band niet te dragen, laat zien dat de wereldvoetbalbond er alles aan doet om de WK-gastheer te gerieven en aan het touwtje loopt bij de Qatarese machthebbers. Eerder was dit zichtbaar bij het bierverbod in en om de stadions, dat op het laatste moment werd ingevoerd, terwijl de FIFA altijd sussende woorden had gesproken over de mogelijkheid voor fans om een biertje te drinken bij de WK-wedstrijden.

Afgelopen zaterdag kwam FIFA-voorzitter Gianni Infantino bovendien met een openingsspeech waarin hij de Europese criticasters van het controversiële WK de maat nam en vol op het orgel ging om Qatar te verdedigen. De Zwitser beschuldigde de critici van het toernooi van een ,,dubbele moraal” en ,,puur racisme” en had alleen maar loftuitingen voor het WK-gastland. Infantino heeft veel kritiek gekregen voor zijn speech, onder andere voor de luchtige manier waarop hij heenstapte over de penibele positie van LHBTIQ’ers in Qatar.

Infantino

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB liet weten, dat de woorden van Infantino niet goed waren gevallen, maar dat de Europese bonden er bij de meetings van afgelopen weekeinde verder niet op in waren gegaan, omdat ze inhoudelijk met de FIFA wilden spreken over de positie van de arbeidsmigranten. ,,Het lijkt me glashelder dat dit een vorm is, die we niet konden waarderen. Dit was niet de juiste toon en ook geen juiste vergelijking. Volgens mij word je als bestuurder geacht op de inhoud bezig te zijn en jezelf niet te laten verleiden tot allerlei emotionele debatten”, aldus De Jong.