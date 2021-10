Fans op de vuist tijdens Heracles - Ajax, onderzoek ingesteld

Supporters van beide clubs kregen het op de tribune met elkaar aan de stok in het thuisvak van het Erve Asito Stadion. Daar doken Ajax-fans op die op de vuist gingen met Heracles-supporters. De politie moest ingrijpen om escalatie te voorkomen. Bij de rellen raakte een onbekend aantal mensen gewond.

"Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop"

Heracles Almelo betreurt dat fans van de club zaterdagavond de confrontatie hebben gezocht met supporters van Ajax. Het opstootje vond plaats tijdens de wedstrijd.

„Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajax-supporters, die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop”, meldt Heracles in een verklaring. Er is opgetreden door stewards en politie.

Onderzoek

Volgens Heracles is er een onderzoek gestart naar wat er heeft plaatsgevonden in het stadion, maar ook daarbuiten. Na afloop van het duel waren er buiten het stadion ook „enkele schermutselingen.”

Ajax verspeelde punten in Overijssel. De koploper kwam tegen een fel spelend Heracles niet verder dan een bloedeloos gelijkspel: 0-0.

Tijdens MVV - Roda ging het vrijdagavond in Maastricht helemaal mis in het stadion. Rond het einde van de eerste helft werd het dusdanig onrustig, dat de wedstrijd werd stilgelegd. Stewards kwamen in de verdrukking en er werd over en weer onder meer met vuurwerk gegooid. Nadat de wedstrijd was stilgelegd, zag de politie zich genoodzaakt de Mobiele Eenheid te laten ingrijpen. Nadat het duel definitief was gestaakt, moest de politie rondom het stadion nog diverse charges uitvoeren.

Aanhoudingen

De politie verrichte naar aanleiding van de hevige rellen tien aanhoudingen. Zes politiemedewerkers en twee stewards raakten gewond bij het duel, dat nog voor het einde van de eerste helft gestaakt werd. De politie verwacht dat er na het aanvullend strafrechtelijk onderzoek meerdere mensen aangehouden zullen worden.