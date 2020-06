Andries Ulderink beoogde assistent Ron Jans bij FC Twente

De club uit Enschede wil graag een ervaren assistent benoemen. Ulderink is al sinds 2002, toen hij begon als assistent-trainer van De Graafschap, als trainer actief in het betaald voetbal. De 50-jarige Ulderink, evenals Jans geboren in Zwolle, is onder andere hoofdtrainer geweest bij Go Ahead Eagles, De Graafschap, AGOVV, Jong Ajax en Ajax Cape Town.

Technisch directeur Jan Streuer bevestigde de gesprekken met Ulderink. „Hij is een belangrijke kandidaat voor die functie.”

Als Ulderink wordt aangesteld, betekent dat niet, dat de deur dicht is voor Ivar van Dinteren, met wie Jans samenwerkte bij FC Cincinnati. De nieuwe FC Twente-trainer zou die samenwerking graag prolongeren. „Er is ruimte voor twee assistenten. Daarvoor zijn meerdere kandidaten. Of Van Dinteren ook kandidaat is? Ik heb met hem goed samengewerkt in Amerika.”