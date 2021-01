Ibrahimovic: ’In Zlatans wereld is geen plaats voor racisme’

„In de wereld van Zlatan is er geen plaats voor racisme. We zijn allemaal hetzelfde ras. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal voetballers, sommigen zijn beter dan anderen”, postte Ibrahimovic op sociale media.

De 39-jarige Zweed van AC Milan kreeg dinsdag ruzie met Internazionale-spits Lukaku en ze stonden met hun hoofden dreigend tegenover elkaar. Medespelers moesten eraan te pas komen om de twee spitsen uit elkaar te halen.

Ibrahimovic haalde tijdens het opstootje een verhaal over de moeder van Lukaku erbij. Die zou Lukaku een paar jaar geleden hebben aangezet tot een vertrek bij Everton, iets wat haar was ingefluisterd na een voodooritueel op een pelgrimstocht. De Belgische voetballer kon de sneer van Ibrahimovic niet waarderen en beledigde vervolgens Zlatan en zijn gezin. Microfoons konden de woordenwisseling tussen beide aanvallers in een leeg San Siro oppikken.

Beiden kregen een gele kaart. Na rust kreeg Ibrahimovic nog een keer geel, waardoor hij het veld moest verlaten. Internazionale won het duel met 2-1.