Schreuder biedt Locadia uitweg

Bij Hoffenheim krijgt de door PSV opgeleide Locadia te maken met een Nederlandse coach: Alfred Schreuder. Voor beiden is de deal een win-winsituatie. De fysiek sterke spits wilde graag vertrekken bij Brighton en zijn nieuwe trainer zocht nog een speler om zijn voorhoede te versterken. Hoffenheim bedingt naar verwachting een optie tot koop.

Locadia vertrok anderhalf jaar geleden bij PSV om zijn geluk te beproeven in Engeland. Brighton betaalde zeventien miljoen euro voor hem, ondanks dat Locadia op dat moment herstellende was van een blessure. De aanvaller scoorde bij zijn debuut in de FA Cup en een week later ook in de Premier League. Het bleek geen voorbode op een succesverhaal. Ondanks een serie basisplaatsen in de drukke winterperiode, moest Locadia het ook vorig seizoen vooral hebben van invalbeurten. Onder de nieuwe coach Graham Potter is die situatie niet veranderd.

Voor de multifunctionele Locadia staat de teller in totaal op 34 competitiewedstrijden namens Brighton en drie goals. „Ik ben voor heel veel geld gehaald. Toch krijg ik nauwelijks een kans. Je moet wel een keer een heel seizoen spelen en vertrouwen krijgen van de trainer”, zei Locadia in maart, toen hij weer op het tweede plan was geraakt. Onder Schreuder hoopt hij in de Bundesliga weer op te leven.