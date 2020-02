AZ-back Owen Wijndal vraagteken voor topper tegen Feyenoord

„Het wordt een race tegen de klok of Owen op tijd fit is”, vertelde AZ-trainer Arne Slot na afloop van de vrijdagochtendtraining, die de back van Jong Oranje wel zag terugkeren op het traininsgveld.

Daar trainde Wijndal echter apart van de groep. „Owen heeft vandaag weer een beginnetje gemaakt”, lichtte Slot toe. „We hopen dat hij morgen een vervolgstap kan maken. Zo ja, dan bepalen we of hij kan spelen.”

Tegenover de blessure van de linksback staat de rentree van centrumverdediger Ron Vlaar, die zich vrijdag weer meldde op de groepstraining. De fysieke gesteldheid van de 34-jarige ex-international is een bekend verhaal, vervolgt de oefenmeester van AZ. „Hij heeft volledig kunnen meetrainen, dat is positief. Nu maar kijken hoe hij hierop reageert. De situatie van Ron bekijken we van dag tot dag.”