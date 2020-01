Feyenoord herdenkt Coen Moulijn met stemmig filmpje

Via Twitter verspreidde Feyenoord zaterdag al een sfeervol filmpje met beelden van Mister Feyenoord.

Moulijn overleed in 2011 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct. In de jaren vijftig, zestig en zeventig speelde hij als linksbuiten bij Feyenoord. In 1969 riep de internationale sportpers Moulijn uit tot beste linksbuiten van Europa. Het grootste succes vierde hij een jaar later, toen Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europacup I en vervolgens de wereldbeker won.