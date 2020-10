Herbeleef GP Eifel: Lewis Hamilton blijft Max Verstappen voor

Max Verstappen in zijn bolide. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen is bij de Grand Prix van de Eifel als tweede geëindigd. De 23-jarige Nederlandse Formule 1-coureur moest op de Nürburgring alleen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton voor zich dulden. Onze verslaggever Erik van Haren was ter plekke en verzorgde tijdens de race de belangrijkste updates. Herbeleef hieronder de Grand Prix in Duitsland.