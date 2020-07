Politiek Den Haag geeft geen 140 miljoen euro aan betaald voetbal

Dat is onder meer de uitkomst van een gesprek tussen de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie met minister Martin van Rijn. De KNVB leverde begin deze maand een reddingsplan van maximaal 140 miljoen euro voor het profvoetbal in bij Van Rijn. Dat bedrag valt veel lager uit, omdat er waarschijnlijk tijdens de competitiestart half september al toeschouwers in stadions zitten.

Realistisch en gedegen plan

„We hebben een realistisch en gedegen plan neergezet, wat goed is ontvangen door Den Haag”, zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB. „Er zijn goede verdiepingsgesprekken gevoerd over de specifieke positie van de bedrijfstak. Den Haag staat open voor een volgende stap en doet logischerwijs wat er verwacht kan worden, alleen moet dat ook in de praktijk uitvoerbaar en werkbaar zijn.”

De directeur vervolgt: „Er komt geen sector-specifieke steun, maar er wordt specifiek per club gekeken naar wat er al zelf is gedaan en wat er eventueel voor de toekomst nog nodig is. De volgende stap is om nu per club inzichtelijk te maken wat ze zelf al hebben gedaan, op basis van richtlijnen die we komende week samen met het ministerie gaan opstellen.”

Rijksoverheid

Als laatste loket kan ook de rijksoverheid een rol gaan spelen. „Zij hebben aangegeven hier open, constructief en welwillend naar te gaan kijken. Als betaald voetbal zijnde zijn we blij met deze volgende stap. We hebben er alle vertrouwen in dat we er gezamenlijk uit kunnen komen”, aldus Gudde. „Den Haag erkent hiermee het grote maatschappelijke belang van het voetbal.”