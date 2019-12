Zirkzee (18) held van Bayern: ’Andere jongens halen hun rijbewijs’

Joshua Zirkzee (met nummer 35) heef thet geflikt. Ⓒ BSR Agency

Joshua Zirkzee werd op 22 mei 2001 geboren in Schiedam en kwam een jaar uit in de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2017 haalde Bayern München de aanvaller naar Zuid-Duitsland. Hij vertolkte zaterdag voor de tweede keer binnen een week een hoofdrol in het shirt van de recordkampioen. Als invaller hielp hij Bayern hoogstpersoonlijk voorbij VfL Wolfsburg. . In Duitsland wordt er lyrisch gereageerd op de gouden invalbeurt van de jonge Nederlander.