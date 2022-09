Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje Leeuwinnen moeten scoren voor rechtstreekse WK-plaatsing Welke Oranje Leeuwin sloopt de IJslandse Muur?

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Vivianne Miedema Ⓒ ANP/HH

ZEIST - IJsland is het dunst bevolkte land van Europa, maar de verwachting is dat het IJslandse strafschopgebied in het allesbeslissende WK-duel met Oranje wel eens overbevolkt zal raken. De Leeuwinnen moeten vanavond (20.45 uur) in de Galgenwaard scoren, alleen een overwinning volstaat voor rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland (2023).