Koen Verweij: ’Ik werd weggezet als een boeman’

Elke schaatsliefhebber is benieuwd: wat gaat Koen Verweij over twee weken laten zien bij de NK afstanden? Na een onderbreking van één seizoen is de flamboyante schaatser terug op het ijs en dat gaat aan niemand onopgemerkt voorbij. Aan zijn gedrevenheid en zelfvertrouwen zal het in elk geval niet liggen. „Mijn uiteindelijke doel is simpel: ik wil de fysieke grenzen van mijn lichaam opzoeken en verbreken. Dan heb ik het over records rijden en op de juiste momenten titels pakken. Ik doe het niet voor minder.”