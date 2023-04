Joost Luiten dankzij sterke laatste ronde naar nieuwe podiumplek

Het toernooi werd gewonnen door de Spanjaard Pablo Larrazábal die na vier ronden uitkwam op een totaal van 276 slagen, 12 onder par. De Deen Marcus Helligkilde had twee slagen meer nodig en werd tweede. Luiten, de Schot Scott Jamieson, de Zuid-Koreaan Park Sanghyun en de Spanjaard Jorge Campillo deelden de derde plaats met 279 slagen.

Luiten had het zaterdag nog moeilijk toen hij onder lastige omstandigheden vijf bogeys en een dubbelbogey liet noteren tegen vier birdies en uitkwam op 75 slagen. Zondag herpakte hij zich met liefst acht birdies tegenover één bogey. „Het zal niet genoeg zijn, maar het is mooi om even aan de leiding te staan”, zei Luiten, kort na zijn optreden met de favorieten nog op de baan. Hij baalde van een foutje op de dertiende hole. „Maar dat is golf. Erna is het een kwestie van hoofd omhoog en birdies blijven maken.”

Luiten kende een moeilijk 2022, waarin hij zelfs een tijdje de golfbanen meed en een oplossing zocht voor de problemen die hij had met het korte spel, het zogenoemde chippen. „Ik heb het lastig gehad, ben er ook drie maanden uit geweest. Maar de problemen zijn uit de wereld.”

Voor Luiten was het al zijn derde top-3-notering van dit jaar op een toernooi uit de DP World Tour na derde plaatsen in India en Thailand.