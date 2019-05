Schöne twijfelgeval bij Ajax

De Deense middenvelder begon vorige week al niet fit aan het duel met PEC Zwolle en viel in de rust uit. Ten Hag zag Ajax met 1-0 winnen en Carel Eiting op de plek van Schöne goed invallen. "Mocht Schöne niet kunnen spelen, dan is Carel zeker kandidaat om hem te vervangen. Hij heeft het prima ingevuld'', zei Ten Hag.

Titelconcurrent PSV neemt het zondag in De Kuip op tegen Feyenoord. Ten Hag wilde er niet te veel over kwijt. "De focus moet liggen op onze wedstrijd.'' Ajax heeft vijf punten achterstand op de koploper, die zaterdag tegen sc Heerenveen (2-2) twee punten liet liggen.

"Het is niet van belang hoe de stand nu is, maar aan het einde van de rit'', wist ook Ten Hag, die stellig is over de kansen voor de Amsterdammers: "Als wij alle wedstrijden winnen, staan wij aan het einde van de rit bovenaan. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar we hebben het niet in eigen hand. PSV moet onderweg nog wat laten liggen.''

PSV begint in De Kuip als Ajax al klaar is. Ten Hag: "Dat betekent dat we in ieder geval de druk kunnen opvoeren.''