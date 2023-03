Premium Het beste van De Telegraaf

Shakhtar-coach Jovicevic: ’Ik vraag me af of er een club is die meer heeft afgezien dan wij’

De ’thuiswedstrijd’ van Shakhtar tegen Feyenoord eindigde in 1-1. Ⓒ ANP/HH

Shakhtar Donetsk speelt donderdagavond (aftrap 18:45 uur) op het veld van Feyenoord voor een plaatsje in de kwartfinale van de Europa League. Dat het team nu nog actief is in Europa is op zich al een soort van wonder, want het speelt in een belegerde stad, moet soms middenin een wedstrijd naar de schuilkelders lopen en zag voor 185 miljoen euro aan spelers de deur uit wandelen na de Russische invasie in Oekraïne.