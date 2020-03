’Kans op EK-winst Oranje is vergroot’

Mike Verweij en Valentijn Driessen beantwoorden vragen van lezers. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk: EURO 2020 wordt EURO 2021. Daarmee geeft de UEFA de KNVB lucht om de Eredivisie af te ronden. Al is dat vanzelfsprekend afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. In een Vraag & Antwoord gaan we in op een aantal via Twitter gestelde vragen.