Veldbestormer kost Real Mallorca bescheiden boete

De Spaanse voetbalbond RFEF neemt het allemaal niet zo hoog op en heeft Real mallorca een boete opgelegd van zegge en schrijve 301 euro.

De fan, die een shirt van de Argentijnse nationale ploeg droeg met de naam van Lionel Messi, overtrad de strikte veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door vroeg in de tweede helft het veld op te rennen.

„Ik had dit al in mijn hoofd sinds ik wist dat de wedstrijd gespeeld zou worden; ik wilde een foto met Messi en hem ontmoeten omdat hij mijn idool is”, aldus de fotojager, die zei dat hij alleen een hek van twee meter over hoefde te klimmen om het stadion te betreden.

De organisatie achter de Spaanse voetbalcompetitie La Liga liet eerder weten „passende juridische stappen nemen” tegen de man. La Liga wil dit soort gedrag dat de gezondheid van anderen in gevaar brengt, evenals de integriteit, afkeuren”, schrijft La Liga in een verklaring. Volgens de competitie heeft de man „de medische protocollen en de bevelen van de beveiliging genegeerd.”