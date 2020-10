Herboren Kiki Bertens fluitend verder op Roland Garros

Voorafgaand aan dit duel was duidelijk dat de Tsjechische nummer 61 van de wereld geen indrukwekkende ranking heeft, maar wel goed uit de voeten kan op gravel. Siniakova (24) haalde vorig jaar de vierde ronde op Roland Garros en versloeg onder andere Naomi Osaka, de toenmalige nummer één van de wereld.

Maar de status van Kiki Bertens is natuurlijk van geheel andere orde. De huidige nummer acht van de wereld won in haar loopbaan tien WTA-toernooien, terwijl Siniakova geen enkele titel op het hoogste niveau achter haar naam heeft staan. Bertens haalde vier jaar geleden al eens de halve finale op Roland Garros en verloor toen in het oude Court Philippe Chatrier van Serena Williams.

Op deze late vrijdagavond kwam het goed uit dat het grootste stadion van dit tennispark opnieuw is opgebouwd en van een dak is voorzien. Het duel tussen Bertens en Siniakova dreigde door de regenpauzes niet meer te kunnen worden gespeeld, maar dankzij het dak kon er op het centre court door worden getennist. Daar was iedereen – inclusief Rafael Nadal – snel klaar en dus mochten de Nederlandse en Tsjechische op het grote podium acteren. Maar van de ruim vijftienduizend stoelen waren er maar een paar bezet, want publiek is tijdens deze Roland Garros maar mondjesmaat welkom.

Kiki Bertens in actie tijdens haar partij met Katerina Siniakova. Ⓒ HH/ANP

Bertens zit daar bepaald niet mee, want voor veel publiek spelen vindt ze helemaal niet zo prettig . Hoe dan ook, op deze vrijdagavond liet ze voor het eerst na de herstart van het tenniscircuit echt goed gravelspel zien. Ze serveerde sterk, verdedigde knap en strooide met fluwelen dropshot. Siniakova probeerde wat snelle punten te forceren maar schoot te vaak in de fout.

Uit niets bleek dat Bertens twee dagen eerder nog in de rolstoel van Court 14 was gereden wegens kramp op vele plekken in haar lichaam. Na het overleven van een matchpoint in het drie uur durende gevecht met Sara Errani stond er een herboren speelster op de baan. Bertens was niet meer voorzichtig en onzeker maar vastbesloten , snel en slagvaardig. Opmerkelijk, want Bertens had tijdens haar eerste tweede ronde twee uur langer op de baan gestaan dan Siniakova, die nog geen set had verloren.

„Ik heb de afgelopen dagen niet veel gedaan”, aldus Bertens na afloop. „Alleen een beetje gefietst eigenlijk. En ik ben veel gemasseerd. Mijn complimenten voor mijn coach en fysio Elise Tamaëla, want die heeft geweldig werk verricht.”

Maar vermoeid oogde de Nederlandse dus allerminst in het grote lege stille tennisstadion. Als ze deze overtuigende vorm vasthoudt, kan ze ook de winnares van het duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan en de Griekse Maria Sakkari verslaan. Mogelijk wacht in de kwartfinale de confrontatie met topfavoriete Simona Halep. Dat wordt dan weer een heel ander verhaal.