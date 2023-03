Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers maken ondanks dramatische reeks nog steeds kans op dubbel Ook met zeven invallers werkt Heitinga verder aan weg uit Ajax-crisis én eigen cv

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

John Heitinga geeft aanwijzigingen aan Steven Bergwijn. Ⓒ ProShots

DOETINCHEM - John Heitinga heeft de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker bij De Graafschap gebruikt om zeven vaste basisspelers rust te gunnen. Desondanks schaarde Ajax zich voor het vijfde seizoen op rij bij de laatste vier clubs in het bekertoernooi. Met speels gemak, want na 26 minuten was het over en uit voor de Superboeren, wier opgetrokken muur van piepschuim bleek: 0-3.