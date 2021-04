UEFA pompt via Champions League 24 miljoen euro in Europese vrouwenvoetbal

De UEFA heeft toegezegd volgend seizoen 24 miljoen euro te verdelen onder voetbalclubs voor vrouwen in heel Europa, dankzij de nieuwe formule voor de Champions League.

Het nieuwe format van de competitie kent een groepsfase met zestien teams. Net als bij de mannen zijn er sponsoren voor het hele evenement, zodat clubs niet afzonderlijk verbintenissen voor een wedstrijd met geldschieters kunnen afsluiten.

Het te verdelen bedrag is ruim vier keer zo hoog als het huidige. De UEFA zei dat 23 procent daarvan naar niet-deelnemende clubs in de beste nationale competities van Europa gaan in de vorm van solidariteitsbetalingen. "We laten hiermee zien hoe we de belangen van de sport op de lange termijn behartigen", zei Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA.

Ajax liet weten dat de UEFA ook maatregelen heeft genomen om de speelsters beter te beschermen. Zo hebben vanaf begin volgend seizoen deelnemende clubs de mogelijkheid hun selectie op elk moment aan te passen om speelsters tijdelijk te vervangen, omdat ze zwanger zijn of omdat ze terugkeren van zwangerschapsverlof.

Er ligt in elk geval 400.000 euro klaar voor al de zestien deelnemers aan de groepsfase van de Champions League.