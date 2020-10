’Genezen’ Zlatan spreekt coronavirus toe: ’Je quarantaine is over’

De club bevestigde dat de Zweedse vedette twee keer op rij negatief heeft getest op het coronavirus, zoals was voorgeschreven voor een terugkeer in de protocollen van het Italiaanse voetbal.

Ibrahimovic, die positief testte op 24 september, meldde het zelf ook via Twitter. „Je bent genezen! De gezondheidsautoriteiten zeggen dat de quarantaine over is. Je kunt naar buiten!”, schreef hij en voegde daaraan toe „fuckcovid19” en ”#godisnaarjeonderweg.”

Stadsderby

AC Milan meldde vrijdag dat de quarantaine van Ibrahimovic na twee negatieve tests was beëindigd. De club had een dag eerder nog gemeld dat de speler een tweede keer positief had getest en dat daardoor zijn meespelen in de Milanese derby op 17 oktober onzeker zou zijn. Het doorgaan van de derby is bovendien onzeker, sinds nog twee andere Milan-spelers en vijf spelers van Inter in zelfisolatie zitten.