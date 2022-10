Ajax speelt thuisduel met Vitesse later vanwege Champions League

Ajax had hierom gevraagd om zich optimaal te kunnen voorbereiden op laatste groepswedstrijd in de Champions League, een uitduel tegen Rangers FC. Dat duel wordt op op dinsdag 1 november gespeeld.

Voor Ajax wordt woensdag mogelijk al duidelijk of het duel met Rangers nog gaat over overwintering in de Champions League. Met nog drie wedstrijden te gaan hebben de Amsterdammers 3 punten, minder dan Napoli (9) en Liverpool (6), maar wel meer dan de nog puntloze Schotten. De beste twee teams blijven in de Champions League, de nummer 3 speelt na de winter in de Europa League.

Door de verplaatsing van het duel tussen Ajax en Vitesse spelen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard op 29 oktober vroeger tegen elkaar, om 18.45 uur in plaats van om 20.00 uur.

Eerder werd Feyenoord - SC Cambuur uit dat weekend op verzoek van de Rotterdammers al verplaatst naar 10 november. Ook daarvoor was een Europees duel de reden. Van AZ en PSV hoefden hun Eredivisieduels niet verplaatst te worden, aldus de KNVB