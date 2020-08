AZ ontsnapt in voorronde Champions League

Met de teruggekeerde Ron Vlaar en Calvin Stengs in de basis begon de ploeg van trainer Arne Slot vol goede moed aan de wedstrijd. In Alkmaar regeerde echter de felle wind over het veld, waardoor het voetbal voor beide teams aardig onmogelijk werd gemaakt. De Tsjechen wisten een kansje te creëren, waar AZ zet zelfs geen enkele keer op doel wisten te schieten de eerste 45 minuten.

Dat gebeurde de Alkmaarders voor het laatst in maart 2014, in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax. De theepauze werd derhalve bereikt met een bloedeloze 0-0 tussenstand.

Meteen na rust kreeg Dani de Wit wel een serieuze kans voor de Alkmaarders. De aanvallende middenvelder kwam goed naar de eerste paal, maar kon zijn voet er net niet goed genoeg meer tegenaan zetten.

Lukas Kalvach van FC Viktoria Plzen, Dani de Wit van AZ, Jordy Clasie van AZ tijdens de tweede kwalificatieronde Champions League-wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Victoria Plzen. Ⓒ ANP/HH

Een serieuze kans voor Plzen viel in de 56e minuut te noteren. Een voorzet vanaf links werd in de zestien ineens op de pantoffel genomen, maar ging rechtstreeks op doelman Marco Bizot af. De brilstand bleef dan ook op het scorebord staan. Een minuutje later knalde AZ-aanvaller Oussama Idrissi de bal een halve meter naast.

Calvin Stengs van AZ, David Limbersky van FC Viktoria Plzen tijdens de tweede kwalificatieronde Champions League wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Victoria Plzen Ⓒ ANP/HH

De equipe van Slot kwam beter in de wedstrijd. De backs wisten meer en meer op te komen. Myron Boadu zag nog een goal wegens buitenspel afgekeurd worden. Maar de Tsjechen kwamen in de 78e minuut op voorsprong uit het niets. Een droge, snelle knal van David Limbersky stuiterde over de hand van Bizot heen: 0-1. De inzet leek houdbaar voor de sluitpost van AZ.

In de 83e minuut kreeg Gudmundsson uit het niets, gedragen door de wind, een levensgrote kans. De wat verraste IJslander wipte de bal echter flegmatiek over keeper Ales Hruska heen. In blessuretijd leek Gudmundsson alsnog te scoren, maar zijn schitterende inzet raakte slechts de buitenkant van de paal. Toch kwam het toch nog tot de gelijkmaker in de ’dying seconds’. Invaller Ferdy Druijf werd - na een doorkopbal in de 93e minuut van De Wit - totaal onnodig neergehaald door doelman Hruska. Aanvoerder Teun Koopmeiners had daar net als altijd weinig moeite mee: 1-1 en AZ door het oog van de naald.

Teun Koopmeiners van AZ schiet de 1-1 binnen tijdens de tweede kwalificatieronde Champions League wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Victoria Plzen. Ⓒ ANP/HH

En dus werd het verlengen geblazen in Noord-Holland. Geduld bleek de juiste gemoedstoestand te zijn, want na een prachtige pass van Fredrik Midtsjø, was het wederom invaller Gudmundsson die zijn stempel op de wedstrijd drukte. Hij nam in de 98e minuut de dieptepass goed aan en het afronden was nog beter: 2-1 voor AZ.

In de 110e minuut kreeg Milan Havel nog een heel grote kopkans, maar zijn inzet vloog tot opluchting van de Alkmaarse bank over. In de 118e minuut maakte weer Gudmundsson er defintief een einde aan: 3-1

AZ is door de zege sowieso verzekerd van de groepsfase van de Europa League en daarmee dus Europees voetbal tot de winterstop.