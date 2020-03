Duitse voetballers doneren 2,5 miljoen euro ter bestrijding coronavirus

De spelers van Die Mannshaft roepen ook al hun fans en supporters op een financiële bijdrage te leveren.

„We zijn een groot team”, zegt aanvoerder Manuel Neuer in een videoboodschap. „Niet alleen op het voetbalveld, maar ook in onze samenleving. Het is mooi om te zien hoe mensen elkaar helpen. Dat zie je ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en supermarkten. Voetbal staat momenteel stil en gezondheid staat voorop. Blijf gezond en wees vooral veel thuis.”