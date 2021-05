Wout Weghorst met Wolfsburg naar Champions League

De ploeg van coach Oliver Glasner en aanvaller Wout Weghorst speelde met 2-2 gelijk bij Leipzig, dat als nummer 2 al zeker was van deelname aan het belangrijkste clubtoernooi in het volgende seizoen.

Wolfsburg komt door het gelijkspel op 61 punten, even veel als Borussia Dortmund, dat eerder zondag door de zege op FSV Mainz (1-3) deelname aan de Champions League had veiliggesteld. Nummer 5 Eintracht Frankfurt staat op 57 punten en kan Wolfsburg en Dortmund in de laatste speelronde niet meer passeren.

Maximilian Philipp zette de bezoekers uit Wolfsburg, die speelden met Weghorst in de basis, in de eerste helft op 0-2. De aanvaller maakte beide treffers. Justin Kluivert maakte het vlak na de rust weer spannend. De aanvaller kapte goed weg en schoot de bal achter doelman Koen Casteels. Het is zijn tweede competitietreffer voor Leipzig. Marcel Sabitzer maakte uit een strafschop de 2-2.