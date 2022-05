Tegenstander Van der Vorst (vooralsnog) herkozen tot preses internationale boksbond

Van der Vorst meldde zaterdag erop te vertrouwen dat het CAS hem in het gelijk stelt. „En dan wordt de verkiezing ongeldig verklaard. Ik moet altijd een voorbehoud maken, ik ben geen jurist. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een voor ons positieve uitspraak volgt.” Van der Vorst zei er rekening mee te houden dat het een kleine drie weken kan duren voordat die uitspraak er is.

Tot die tijd is Kremlev in ieder geval de baas van de IBA, voorheen de AIBA. De 40-jarige Rus, die naar verluidt goede banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, stond al anderhalf jaar aan het hoofd van de boksbond. Onder zijn leiding werden miljoenen aan sponsorgeld binnengehaald van het Russische gasbedrijf Gazprom, nodig om de hoog opgelopen schulden af te lossen. Vele leden denken dat daardoor een schorsing van de bond door het Internationaal Olympisch Comité, ingegaan in 2019, wordt opgeheven.

De Engelse krant The Guardian meldde vrijdag dat bronnen hebben verteld dat Van der Vorst zijn kandidatuur ongeldig is verklaard omdat hij openlijk de reactie van de IBA op de oorlog in Oekraïne en diens afhankelijkheid van financiering door Gazprom had veroordeeld. Zijn vrouw, die het woord voerde, wilde dat niet bevestigen.

„Eerlijkheid is erg belangrijk voor mij en om die reden zal de IBA-voorzittersverkiezing vandaag niet plaatsvinden”, zei Kremlev. „Dit geeft het CAS en de niet-verkiesbare kandidaten de tijd om hun juridische werk te doen.” Op aandringen van Kremlev werd de vergadering vrijdag beëindigd toen men bij het agendapunt van de verkiezing terecht was gekomen.

Van der Vorst wacht nu af of Kremlev de verkiezing zaterdag opnieuw uitstelt. In een petitie roept Van der Vorst op om de beslissing van het CAS af te wachten voordat de verkiezing plaatsvindt. Behalve Van der Vorst kregen ook vier kandidaat-bestuursleden - uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden - te horen dat ze niet mochten meedoen aan de verkiezing in Istanbul.

In totaal woonden 150 van de 165 leden de eerste dag van het congres in Istanbul bij, waaronder acht online. Dit weekend gaat het congres verder en het is volgens de IBA de bedoeling dat er zaterdag alsnog gestemd gaat worden.