Cristiano Ronaldo stelt UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov gerust: ’Ik laat mijn zoon zien dat talent niet alles is’

Daarmee reageert Ronaldo op uitspraken van UFC-fighter Khabib Nurmagomedov. De Rus is een goede vriend van de aanvaller van Juventus en zei onlangs in een interview twijfel te proeven bij Ronaldo over de ambitie van zijn zoon.

„We hadden een discussie over motivatiebronnen”, vertelde Nurmagomedov. „Ronaldo vertelde ook dat hij hoopte dat zijn zoon hem zou opvolgen, maar dat hij bang is dat hij daarin niet zou slagen. Zijn zoon heeft alles, terwijl Cristiano toen hij zelf zo oud was alleen maar kon dromen van een paar simpele voetbalschoenen. Hij is bang dat hij die honger nooit zo zal voelen. Terwijl zoiets iemand kan motiveren. Je moet het verlangen hebben om iets te bereiken. Dat is moeilijk als je alles al hebt.”

"’Dan lijkt het alsof het je allemaal komt aanwaaien’"

Toch legt Ronaldo dat nu iets anders uit tegenover het Portugese TVI. „Ik heb mijn zoon recent meegenomen naar Lissabon en heb hem de kamer laten zien, waarin ik verbleef toen ik twaalf was, terwijl ik mijn droom op prof te worden najoeg. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend voor hem. De kwaliteit van het leven, de huizen, de auto’s, de kleren. Dan lijkt het alsof het je allemaal komt aanwaaien.”

„Toen we daar binnenkwamen, zei hij: 'Papa. Woonde je hier?' Hij kon het niet geloven”, vervolgt Ronaldo. „Ik probeer hem te laten zien dat talent niet alles is. Maar dat je door hard te werken en toewijding alles kan bereiken. Dat probeer ik hem in te boezemen en vertel ik ook wanneer ik scholen bezoek.”

Overigens lijkt Cristiano Jr. het talent van zijn vader wel te hebben. Hij speelt inmiddels in de jeugd van Juventus bij het team voor spelers onder de 9 en was daarin goed voor 58 goals en 18 assists in slechts 28 duels.