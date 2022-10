Benauwde overwinning Ten Hag met Manchester United

The Mancunians staan vijfde in Engeland, met een wedstrijd minder gespeeld dan de nummers drie (Tottenham Hotspur) en nummer vier (Newcastle United).

Rashford

United - met Cristiano Ronaldo in de basis - kwam in de 38e minuut op een 1-0 voorsprong. De assist kwam van Christian Eriksen en het afmaken was van aanvaller Marcus Rashford. Het bleek de winnende goal,

David de Gea keepte geweldig.

Zonder slag of staat kwam de overwinning van de club uit Manchester bepaald niet tot stand. Vooral in de slotfase moest het elftal van Ten Hag alles uit de kast halen om de drie punten over de streep te trekken. David de Gea - niet opgenomen in de WK-selectie van Spanje - produceerde de ene na de andere wereldredding.